テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は９日、ドジャースの大谷翔平投手が８日（日本時間９日）、昨季のワールドシリーズでも戦ったブルージェイズ戦で先発し６回４安打１失点（自責０）だったことを速報した。試合はブルージェイズが４―３でドジャースを破った。大谷は「１番・投手、指名打者」でフル出場。２勝目はならなかったが、２登板でいまだ防御率は０・００で、最速は１００・１マイル（