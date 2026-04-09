クックパッドを使って日々料理をする皆さんから、料理のお悩みを募集！今回は「冷めたおにぎりやおかずが苦手な3歳の娘のために、毎日使える冷めても食べやすいおにぎり・おかずレシピが知りたい」という30代前半女性からのお悩みに対して、クックパッドのレシピ作者の方々に、素敵なレシピでご回答いただきましたので紹介します。 ▼バター×コーン、まんまるおにぎり コーンをバターで炒めてご飯に混ぜ、ラップで丸めるだけ。粉