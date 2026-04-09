きょう未明、金沢市で住宅7棟が焼ける火事があり、2人が死亡、1人が病院に搬送されました。きょう午前1時20分ごろ、金沢市畝田東の木造2階建て住宅から火が出て、近隣住宅と合わせて7棟が焼けました。火はおよそ3時間後に消し止められましたが、火元の住宅からは年齢や性別が分からない2人の遺体が見つかったほか、高齢の男性1人が病院に搬送されました。近くに住む人「息子が外に出たみたいだが、母親が中にいるということで、助