習近平国家主席が中国軍幹部の研修会で演説し、軍の規律を強化するよう訴えました。幹部の失脚が相次ぐなか、改めて軍の引き締めを図った形です。8日に開かれた中国軍幹部の研修会で、習近平国家主席は「常に軍の純粋性と栄光を保ち、新たな姿勢で建軍100周年を迎えよう」と訴えました。そのうえで「幹部は自らの立場を正しく認識し、大衆の立場にしっかりと立ち、大衆から離れる一切の利己的な雑念を克服しなければならない」と強