©ABCテレビ 畑芽育＆志田未来がW主演を務める4月12日(日)スタートの新ドラマ『エラー』（毎週日曜よる10時15分～ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット枠）の初回放送に先立ち、主演の畑芽育＆志田未来をはじめ、藤井流星、榊原郁恵（※「さかき」は木へんに神が正しい表記）、岡田義徳、栗山千明が制作発表会見に登壇した。 ドラマ『エラー』は、とある女性を死なせてしまった中田ユメ（畑芽育）と