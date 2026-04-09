住宅に侵入し、現金や指輪などを盗んだとして、トルコ国籍の男2人が警視庁に逮捕されました。窃盗などの疑いで逮捕されたのは、トルコ国籍のダール・イブラヒム・ウフク容疑者（25）ら2人で、先月6日、東京・板橋区の60代女性の住宅に侵入し、現金およそ5万円と指輪8個などを盗んだ疑いがもたれています。当時、女性は外出中で、ダール容疑者らは住宅裏のドアのガラスを割って侵入したということです。防犯カメラの映像などから2人