おととい、川崎市の工場でクレーンの解体作業中に作業員5人が転落し、3人が死亡した事故。けさも残る1人の捜索活動が続けられています。この事故はおととい、川崎市川崎区のJFEスチールの工場で、クレーンの解体工事を行っていた際にクレーンのおもりが落下し、男性作業員5人が転落したものです。この事故で千葉市の千葉ケン志朗さん（19）ら3人が死亡したほか、1人がけが、残る1人は今も行方がわかっていません。警察によりますと