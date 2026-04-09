天ぷらを作ると言っていたのに、義母はまさかのドレスアップで登場…。麻希さんのイヤな予感、見事に当たってしまいましたね。1歳の子どもを抱えながら、義実家の台所に立たされる麻希さん。義母が何もしないのに、誰も何も言わない雰囲気がまた居心地悪そうで…。このモヤモヤ、これだけでは終わらない予感がしますよね。>>【まんが】頼りすぎの義母(ウーマンエキサイト編集部)