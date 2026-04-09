きのう、大阪府和泉市の集合住宅で女性2人の遺体が見つかり、遺体には複数の外傷があることが分かりました。警察は事件に巻き込まれた可能性もあるとみて捜査しています。きのう午後0時半ごろ、和泉市鶴山台の集合住宅の一室で女性2人の遺体が見つかりました。警察によりますと、この部屋には70代の母親と40代の娘が住んでいて、娘の職場から「出勤してこない」と連絡を受けた親族が部屋を訪ねたところ、リビングで女性2人が血を流