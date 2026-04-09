きょうは天気が下り坂で、夜は各地で雨が降るでしょう。 【写真を見る】東海地方 今夜～明日は広く雨 雷にも注意を 週末は汗ばむ陽気に 愛知･名古屋･岐阜･三重の天気予報（4/9 昼） 名古屋市内は、朝はよく晴れていましたが、正午前は雲が広がっています。朝から気温はぐんぐんと上がり、この時間は過ごしやすい暖かさになっています。 きょうの午後は次第に雲が多くなり、夜は各地で雨が降り始めるでしょう。洗濯物を外