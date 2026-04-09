神奈川県川崎市の製鉄所でクレーンの解体工事中におもりが落下して5人が転落し3人が死亡した事故で、おもりをおよそ100トン削ったあとに落下したとみられることがわかりました。7日、「JFEスチール東日本製鉄所」で、解体工事中に足場が崩れて男性作業員5人が転落し、3人が死亡した事故で、行方がわからなくなっている1人の捜索は午前から再開されています。現場には風速の計測器が設置されていて、風速10メートル以上が観測されれ