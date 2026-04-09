柏崎刈羽原発は4月16日に営業運転を開始する予定です。2度の延期を経ていますが、東京電力は現時点で、予定通り運転を開始できるとしています。当初2月に営業運転の開始を予定していた柏崎刈羽原発6号機。漏電を知らせる警報が作動するなど相次ぐトラブルで2度延期されていて、東京電力は4月16日に営業運転を開始すると規制委員会に申請していました。1週間前となる会見で東京電力は‥‥‥【柏崎刈羽原発菊川浩ユニット所長】「