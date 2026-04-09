愛知県豊川市では、ガーベラの出荷が最盛期を迎えています。豊川市は県内有数のガーベラの産地で、出荷は年間を通して行われますが、暖かく気候が安定するこの時期に最盛期を迎えます。40品種ほどのガーベラを栽培している豊川市内のハウスでは、花の咲き具合を見ながら、1本1本丁寧に収穫していきました。今年は渇水に加え、重油価格の高騰で暖房を控えたことにより、生育に若干の影響がみられたものの