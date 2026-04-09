4月10日19時30分からテレビ東京系にて『THEカラオケ★バトル』が放送。今回は『U18歌うま王座決定戦2026』と題し、つんく♂、戸田恵子、井上瑞稀（KEY TO LIT）らをスタジオゲストに迎える。 （関連：SUPER EIGHT最新作にもキスマイ、CUBERS、MeseMoa. ……男性アイドルから考察する“つんく♂提供曲”の面白さ） 装いも新たに生まれ変わった新スタジオセットでの今回の放送。今回から導入されるのは、2名がステージ