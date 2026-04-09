NHK連続テレビ小説『風、薫る』第9話は、りん（見上愛）と直美（上坂樹里）が東京でついに出会う、物語の大きな節目となる回だった。娘の環（宮島るか）を連れて逃れてきたりんと、宣教師・メアリー（アニャ・フロリス）との別れに向き合う直美。行き場をなくした2人が、それぞれの苦しさを抱えながら、次の一歩を探していく姿が描かれた。 参考：小林虎之介が『風、薫る』で得た確かな手応え見上愛とは「あえてたくさ