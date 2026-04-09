ガジェットのレビューやDIY動画で人気のYouTuber・カズが、2024年11月6日に自身のチャンネルを更新。「【悲報】6.5万のリュック、使いにくいです。でも手放せない尖りすぎの正体」と題して、愛のあるレビューを行なった。 （関連：【画像あり】カズが愛のあるレビューを行なった、“カバンの人”として知られるリュークのこだわりが詰まったバックパック） カズが今回紹介したのは、「カバンの人」