6月26日に公開されるスティーヴン・キング原作映画『ロングウォーク』の予告編とメインビジュアルが公開された。 参考：『ロングウォーク』公開日が6月26日に決定少年たちのデスレースを捉えた場面写真も 1970年代から小説家としてデビューして以降、世に送り出した作品の数多くが映像化されてきたキング。本作はそんな彼が大学在学中にリチャード・バックマンの名義を使用して執筆し