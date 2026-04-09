岡山市北区の岡山県立美術館で開催中のHello Kitty展の来場者がけさ（9日）、2万人を超えました。 【写真を見る】“Hello Kitty展”大人気来場者が2万人突破岡山県立美術館で5月10日まで【岡山】 約50年前のデビュー当時のぬいぐるみや、ご当地キティなどを展示 （2万人目の来場者）「ありがとうございます」 記念セレモニーでは、2万人目となった来場者に岡山会場で先行販売が始まったトートバッグが贈