「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の９日午前１１時現在でヒトトヒトホールディングスが「買い予想数上昇」２位となっている。 ７日に東証スタンダード市場に新規上場した直近ＩＰＯ銘柄。きょうの東京市場でストップ高となる前営業日比１００円高の６２１円に買われた。前日もストップ高をつけた。ヒトトヒトＨはスポーツや花火大会といったイベントにおける安全確保及び運営支