昨年、岡山市北区に開校した県内唯一の公立夜間中学で、きのう（8日）、2期生の入学式が行われました。 【画像をみる】入学式の様子「勉強したいのは社会と英語です」と78歳の新入生【岡山】 「自分らしい花を咲かせることができるように」 （岡山後楽館中学校政久秀生校長）「多様性を尊重する学校、安心して学べる学校、挑戦できる学校。みなさんが自分らしい花を咲かせることができるよう、指導・支援させていただきます