■ミステリ史に残る、名探偵からの挑戦 参考：人気連載『道玄坂上ミステリ監視塔』が書籍化！2020年代の注目ミステリー小説、約250冊をレビュー 事件現場に足を運ぶことなく、情報だけをもとに真相を推理するタイプの「安楽椅子探偵」はミステリ史に大勢いるが、その究極の進化形と言えそうなのが、アメリカの作家ハリイ・ケメルマンが生んだニッキイ・ウェルト教授である。 著者が１９４７年、《エラリイ・