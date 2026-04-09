９日の債券市場で、先物中心限月６月限は反落。中東情勢の不安定さが意識され、時間外取引で米長期金利や米原油先物相場が上昇したことが影響した。 イランのガリバフ国会議長が８日に「戦闘終結に向けた１０項目の提案の主要な３項目で違反があり、このような状況下では米国⁠との二国間停戦や交渉は不合理」との認識を示したことなどから、市場では米国とイランの停戦合意の実効性に懐疑的な見方が多い様子。また、