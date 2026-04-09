猫と犬（⇒次へ）【画像を見る】正反対の2匹が対面！遊びたいワンコと落ち着きはらった猫Instagramに投稿された、10歳の黒猫と3ヶ月の子犬が初めて出会う瞬間を捉えた動画が、3.4万いいねを記録し話題となっています。「温度差が半端ない！」「テンションの差…(笑)」とコメントが寄せられるほど、2匹のリアクションは対照的で思わず笑ってしまう人が相次いでいます。大人の余裕を見せる黒猫と、元気いっぱいの子犬。可愛すぎる初