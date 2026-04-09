まな板洗いからの卒業！肉を切るなら「キッチンばさみ」が超便利【お肉の切り方の正解】【画像で確認】キッチンばさみでかたまり肉を切る。狙った厚みにするには？肉を切るときは包丁を使う人がほとんどでしょう。でも、まな板を洗いながらふと衛生面が気になったりしませんか？肉が入っているトレイをまな板代わりにして、キッチンばさみで切れば、まな板が汚れないので衛生的だし、後片づけもラクチン！キッチンばさみは小回