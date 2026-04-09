「人はなぜラブレターを書くのか」注目の映画がついに公開！主演・綾瀬はるか、監督・石井裕也2000年3月に起きた地下鉄脱線事故で亡くなった青年への想いを綴ったラブレターが「奇跡」を起こした実話に基づく物語。今回はストーリーを紹介します。また、完成披露試写会の様子もお届けします。公式HP https://loveletter.toho-movie.jp/4月17日（金）公開