現地４月８日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）準々決勝の第１レグで、バルセロナはアトレティコ・マドリーとホームで対戦した。スコアレスで迎えた44分、バルサは数的不利になる。最終ラインの背後を抜け出したジュリアーノ・シメオネをパウ・クバルシが倒してしまい、VAR介入の末、一発退場に。このファウルで与えたFKをフリアン・アルバレスに沈められて先制を許すと、70分にはアレクサンデル・スルロットに追加点を