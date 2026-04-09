ウイングアーク１ｓｔ [東証Ｐ] が4月9日昼(12:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年2月期の連結最終利益は前の期比9.6％増の65億円になり、27年2月期も前期比14.2％増の74.2億円に伸びを見込み、6期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。6期連続増収、増益になる。 同時に、今期の年間配当は前期比4円増の108円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である12-2月期(4Q)の連結最終利益は前年同期