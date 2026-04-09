日経225先物は11時30分時点、前日比310円安の5万6120円（-0.54％）前後で推移。寄り付きは5万6540円と、シカゴ日経平均先物の清算値（5万7075円）には届かったものの、やや買いが先行して始まった。直後に5万6750円まで上げ幅を広げた後は利益確定に伴うロング解消の動きが入り、中盤にかけては5万5950円まで売られる場面もみられた。ただ、下へのバイアスは強まらず、中盤以降は5万6100円を挟んでの狭いレンジで推移。 8日