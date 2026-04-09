8日午後9時半ごろ、鹿児島市郡元の涙橋交差点で、バイク同士が出合い頭に衝突する事故がありました。この事故で、唐湊方向に向けて走っていた鹿児島市小松原の配達員 古川義増さん(56)が意識不明の重体です。南郡元町方向に走っていた鹿児島市の男性(23)は軽傷です。現場は双方に信号機があり、警察が当時の状況を調べています。