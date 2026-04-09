女性を盗撮しようとした罪で、男性警察官が略式起訴されていたことがわかりました。県警は、男性警察官を懲戒処分にしています。捜査関係者によると、県警から減給３か月の処分を受けたのは、廿日市署に勤務する男性巡査（40代）です。男性巡査は、去年7月、広島市中区にある飲食店の入口の階段付近で、女性のスカートにスマートフォンを差し入れ盗撮しようとした疑いが持たれています。調べに対し、「酒に酔っており