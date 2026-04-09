県内では8日夜、交通事故が相次ぎました。枕崎市では数台の原付バイクが集団で走行中、2台が並走した際に接触し、17歳の男子高校生が死亡しました。事故があったのは、枕崎市岩戸町の国道226号です。警察によりますと8日午後11時ごろ、枕崎市街地の方向へ数台の原付バイクが集団で走行中、先頭の2台が並走した際に接触しました。この事故で枕崎市若葉町の高校生、竹島李柚さん(17)が転倒し、道路わきの看板や木に衝突。胸や