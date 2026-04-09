東京、パリと2大会連続で五輪金メダルに輝いた中国の全紅嬋（チュエン・ホンチャン）をめぐり、所属先が本人への誹謗（ひぼう）中傷を警察に通報したことが中国のSNS上で大きな注目を集めた。全は2021年、当時14歳で東京五輪に出場し、女子10メートル高飛び込みで金メダルを獲得。17歳で挑んだ24年のパリ五輪では女子10メートルシンクロ高飛び込み、女子10メートル高飛び込みでそれぞれ金メダルに輝く快挙を成し遂げ、25年9月には