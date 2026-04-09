俳優の穂志もえかが主演を務める映画『Never After Dark／ネバーアフターダーク』（6月5日公開）の本予告映像と本ポスターが解禁された。山奥の洋館を舞台に、“0時5分”に現れる正体不明の存在による恐怖が描かれる。【動画】ホラー映画『ネバーアフターダーク』本予告本作は、Netflixシリーズ『忍びの家 House of Ninjas』で注目を集めた賀来賢人とデイヴ・ボイルが共同設立した映像製作会社「SIGNAL181」の第1弾作品となる