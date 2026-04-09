人気漫画ONE PIECE』（ワンピース）の第２回 ONE PIECE キャラクター世界人気投票「WT100（ワールドトップ100）」が開催中。公式Xでは地域別週間TOP5が発表された。「本ランキングは不正票を精査した集計結果に基づいています」と伝えている。【画像】そのキャラ1位なの！全然違う欧州・北米の『ワンピース』人気キャラ投票結果これは2021年に連載1000話記念として第１回を開催して以来、約５年ぶりとなるキャラクター世界人気