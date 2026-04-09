Google（グーグル）は、スマートフォン「Google Pixel 10a」を2026年4月14日に発売する。日本限定「Isai Blue」を含む5カラー背面の凹凸を排したフラットなデザインのボディに、前面ガラスには「Corning Gorilla Glass 7i」を採用した6.3型（2424×1080ドット）「Actua」有機ELディスプレーを搭載。万一の際の割れや傷に対する前面ガラスの耐久性が向上した。OSは「Android 16」をプレインストール。7年間のOSおよびセキュリティア