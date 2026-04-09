『ソーシャルキングダム再炎』の公式Xが更新され、漫画『ジョジョの奇妙な冒険』シリーズの作者・荒木飛呂彦氏が描いた王騎のイラストが公開された。『ジョジョ』感あふれる一枚がネット上で話題になっている。【画像】ジョジョ感ある！荒木飛呂彦が描いた『キングダム』王騎のイラストイラストでは「意外と私も嫌いじァありませんからねェ長距離戦がココココ」というセリフとともに描かれた王騎を見ることができる。荒