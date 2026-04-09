窪塚洋介と亀梨和也がW主演を務めるDMM TVドラマ『外道の歌 SEASON2』がきょう9日から配信された。これに合わせ、窪塚、亀梨、南沙良のコメントとキービジュアル第3弾、第1話と第2話の場面写真が解禁。【場面写真】物々しい雰囲気で食卓を囲む南沙良＆窪塚洋介＆亀梨和也同作品は、SNS関連動画総再生数4,500万回を突破し、話題を呼んだ復讐クライムサスペンスの続編。復讐屋を営む男たちを描いており、凶悪な犯罪に手を染めな