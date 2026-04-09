元宝塚トップスター・湖月わたるの宝塚歌劇団退団 20th Anniversary公演『TUMBLEWEED』が、11月に兵庫・宝塚バウホール、東京・よみうり大手町ホール、愛知・御園座で開催されることが決定した。【画像】変わらない美しさ…涼やかな眼差しを向ける湖月わたる荒野に生き、風を受けて形を変えながら、前へ前へと進み続ける植物“TUMBLEWEED（タンブルウィード）”。今年、宝塚歌劇団退団20周年を迎える湖月が、この節目となる年