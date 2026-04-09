元F1ドライバーの中嶋悟（73）が、11日放送のBS日テレ『おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!』（毎週土曜 後9：00）に出演。今回はスピンオフ企画として、日本初のフルタイムF1ドライバーとして、日本でのF1ブームの火付け役になった中嶋がずっと乗り続けてきたというホンダ『レジェンド』を取り上げる。【写真】高級感あふれるたたずまい…中嶋悟、愛車だった41年前のホンダ“フラッグシップモデル”の全貌1985年から昨年