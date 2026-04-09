“キング・オブ・ポップ”ことマイケル・ジャクソンの軌跡を描く映画『Michael／マイケル』が、6月12日の日本公開初日より全国63館でIMAX上映されることが決定。あわせてDolby Cinema、Dolby Atmos、MX4D、4DX、SCREENX、ULTRA 4DXといったプレミアムラージフォーマットでの同時上映も発表され、全国合計386館での公開となることが明らかになった。【画像】映画『Michael／マイケル』新たに解禁された場面写真人類史上最も売れ