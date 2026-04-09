京都・南丹市で行方不明の男子児童が通う小学校で、警察やボランティアが見守りを強化する中、入学式が行われた。捜索は、約40人態勢で続けられている。見守り強化の中で入学式、捜索続く京都・南丹市で行方不明になっている男子児童が通う小学校では、警察などによる見守りが強化される中、9日入学式が行われた。南丹市立園部小学校に通う安達結希（あだち・ゆき）さん（11）は、3月23日を最後に行方が分からなくなっている。9日