俳優の坂垣怜次（30）が「2026−27年壁掛け＆卓上カレンダー」を22日に発売する。このほど、都内で取材会を行い「今の自分にしか出せない七変化」と、節目を経た現在地と俳優としての覚悟をにじませた。2021年より出演するミュージカル「忍たま乱太郎」シリーズの七松小平太役などで人気を集める坂垣。自身初となる4月始まりのカレンダーは壁掛け、卓上の2種を展開。都内のスタジオで多彩な表情を見せた撮影に「僕だけの力じゃ