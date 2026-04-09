テレビ東京は10日午後7時半から『THE カラオケ バトル＜U18歌うま王座決定戦2026＞』を放送する。つんく♂が13年ぶりに登場する。【番組カット】豪華！カラオケバトルに登場するつんく♂＆戸田恵子＆井上瑞稀装いも新たに生まれ変わった新スタジオセット。今回から導入されるのは、2人がステージ上で直接火花を散らす『タイマン形式』だ。ライバルの息遣いまで聞こえる至近距離。互いを強烈に意識し合うからこそ生まれる、新次