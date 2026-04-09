戸締まりが甘い家を狙う手口から捜査員に「無締のひろし」と呼ばれていた空き巣常習の男が逮捕されました。大島博史容疑者は2月、東京・北区のアパートに侵入し、現金約120万円と商品券80枚などを盗んだ疑いがもたれています。大島容疑者は、現場周辺を自転車で回り鍵のかかっていない家を探していて、インターホンを押して住人の不在を確認し、犯行に及んでいたとみられています。大島容疑者は2025年7月以降、北区周辺で戸締まり