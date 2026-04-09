再審制度見直しについて議論する自民党司法制度調査会の鈴木馨祐会長は9日の党会議で、刑事訴訟法改正案提出が先送りになったことを謝罪した上で、法務省に対し「より良い法案にしていく意味で修正を含め検討を」と改めて求めた。