8日に放送されたTBS「水曜日のダウンタウン」（水曜後10・00）でMC・浜田雅功（62）ら欠席が相次いだ。この日、番組の冒頭で代理MCの千原ジュニアが「浜田さんがインフルエンザということで、私、代わりにやらせていただきます」と説明。「よろしくお願いします」と伝えるとスタジオからは拍手が起こった。最初のプレゼンターとして登場したのは「ニューヨーク」。しかし登場したのは嶋佐和也のみで、ジュニアが「あれ？１人