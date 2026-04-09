名古屋市名東区で今月3日、男子中学生を脅して現金を奪おうとしたとして、16歳の少年が逮捕されました。市内で連続していた強盗事件にも関与しているとみられます。逮捕されたのは、守山区に住む自称アルバイトの少年(16)です。少年は今月3日、名東区のイオン名古屋東店で、知人2人と共に男子中学生(13)にナイフのようなものを突きつけ、「財布持ってるなら出せよ」と脅して現金を奪おうとした疑いが持たれています。調べ