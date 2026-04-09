TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が8日、放送された。「全く違った人生を歩んだ双子もいる説」がネット上で話題となっている。ある一卵性双生児である2人の73歳男性が「説」の主人公。双子が兵庫県姫路市で産まれた。子供のいなかった実父の姉である伯母夫婦の京都の家に、兄が養子に出されたことから、話は始まる。Xでは「生き別れた双子の話超感動した」「どういう企画立案で離れ離れの双子を探すよ