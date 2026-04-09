栃木県内のグラウンドからナイターの照明に使われる銅線ケーブルを盗んだ疑いでカンボジア国籍の男2人が逮捕されました。ソァゥト・ロッター容疑者ら男2人は去年5月、栃木県矢板市のグラウンドでナイターの照明に使われていた銅線ケーブルおよそ200メートル、130万円相当を盗んだ疑いが持たれています。ソァゥト容疑者らは夜間にグラウンドに侵入して犯行を行い、盗んだ銅線ケーブルを金属買取業者に売却したとみられています。調