三重県四日市市の東名阪自動車道で9日午前、大型トラック4台が絡む事故があり、2人がケガをしています。消防などによりますと、9日午前10時ごろ、四日市市美里町の東名阪道上りで、「大型車の事故で車両が大破している」と119番通報がありました。警察などによりますと、大型トラック4台が絡む事故で2人がケガをしているということですが、ケガの程度などはわかっていません。NEXCO中日本によりますと、事故の影響で、東名